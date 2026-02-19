Il cuore ferito del Parco Tremila metri cubi di rifiuti in una discarica abusiva Sei denunce a piede libero

Nel cuore di Miradolo Terme, i rifiuti abbandonati hanno causato il deposito di circa tremila metri cubi di materiali in una discarica abusiva scoperta di recente. La causa principale risulta essere l’abbandono illecito di rifiuti da parte di persone senza scrupoli, che hanno riempito un’area di diecimila metri quadrati. La polizia ha individuato sei persone che ora rischiano denunce penali. La scoperta ha portato all’intervento delle autorità per bonificare il sito e prevenire ulteriori abusi simili.

MIRADOLO TERME (Pavia) Circa tremila metri cubi di rifiuti, in cumuli anche già stratificati, abbandonati in un'area complessiva di circa 10mila metri quadrati. È finito tutto sotto sequestro, all'esito di un'operazione congiunta del Nucleo carabinieri Forestale di Pavia e della Polizia locale Terra dei fiumi con il supporto tecnico del Comune di Miradolo Terme. Al momento sei persone sono state deferite all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, per i reati in concorso di gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. Si tratta di proprietari e comproprietari dell'area, i cui ruoli devono ancora essere chiariti, come devono essere verificate dal prosieguo delle indagini eventuali ulteriori responsabilità, oltre ad approfondire le modalità di conferimento dei rifiuti, cercando di risalire alla provenienza.