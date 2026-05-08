Emergenza cinghiali ok della Regione all' accordo con il Comune Così verrà ridotta la presenza su Roma
La Regione Lazio ha dato il via libera allo schema di accordo con il Comune di Roma per gestire l'emergenza cinghiali nella capitale. A tre settimane dall'annuncio iniziale, la giunta regionale ha approvato formalmente l'intesa, che mira a ridurre la presenza di questi animali nei quartieri della città. L'accordo prevede azioni coordinate tra le due amministrazioni per affrontare la situazione in modo strutturale e definitivo.
A distanza di tre settimane dall'annuncio, la giunta della Regione Lazio ha approvato ufficialmente lo schema di accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare strutturalmente e definitivamente l'emergenza cinghiali in città. L’accordo, fondato sulla collaborazione istituzionale tra.🔗 Leggi su Romatoday.it
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