Emergenza cinghiali ok della Regione all' accordo con il Comune Così verrà ridotta la presenza su Roma

La Regione Lazio ha dato il via libera allo schema di accordo con il Comune di Roma per gestire l'emergenza cinghiali nella capitale. A tre settimane dall'annuncio iniziale, la giunta regionale ha approvato formalmente l'intesa, che mira a ridurre la presenza di questi animali nei quartieri della città. L'accordo prevede azioni coordinate tra le due amministrazioni per affrontare la situazione in modo strutturale e definitivo.

A distanza di tre settimane dall'annuncio, la giunta della Regione Lazio ha approvato ufficialmente lo schema di accordo di collaborazione con Roma Capitale per affrontare strutturalmente e definitivamente l'emergenza cinghiali in città. L’accordo, fondato sulla collaborazione istituzionale tra.🔗 Leggi su Romatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Cinghiali a Roma, firmato in Regione l’accordo con il Campidoglio: “Ridurre il numero di esemplari in città”Via libera al piano contro i cinghiali a Roma: almeno 150 interventi in un anno, risposta entro 48 ore, più controlli nei quartieri a nord e nei...

Leggi anche: Emergenza cinghiali: tutto in mano al Comune

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Depopolamento cinghiali: nuovo portale digitale per la trasmissione dei dati.

Emergenza cinghiali, la Regione e Roma Capitale siglano un accordo di collaborazioneL’accordo, fondato sulla collaborazione istituzionale tra Regione e Campidoglio, mette finalmente a sistema competenze e strumenti operativi, superando interventi frammentati e garantendo un’azione ... italpress.com

Emergenza cinghiali, nuove disposizioni dalla Regione MoliseLa giunta regionale del Molise ha adottato una delibera con la quale ha approvato ulteriori misure per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Tra le specie oggetto delle attività di ... ansa.it