Cinghiali a Roma firmato in Regione l'accordo con il Campidoglio | Ridurre il numero di esemplari in città

Nella Regione è stato firmato un accordo con il Comune di Roma per affrontare la presenza dei cinghiali in città. Il piano prevede almeno 150 interventi nel corso di un anno, con tempi di risposta massimi di 48 ore e un aumento dei controlli nei quartieri a nord e nei comuni della città metropolitana. Questa misura mira a ridurre il numero di esemplari in aree urbane e limitrofe.

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