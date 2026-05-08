Cinghiali a Roma firmato in Regione l'accordo con il Campidoglio | Ridurre il numero di esemplari in città
Nella Regione è stato firmato un accordo con il Comune di Roma per affrontare la presenza dei cinghiali in città. Il piano prevede almeno 150 interventi nel corso di un anno, con tempi di risposta massimi di 48 ore e un aumento dei controlli nei quartieri a nord e nei comuni della città metropolitana. Questa misura mira a ridurre il numero di esemplari in aree urbane e limitrofe.
Via libera al piano contro i cinghiali a Roma: almeno 150 interventi in un anno, risposta entro 48 ore, più controlli nei quartieri a nord e nei comuni della città metropolitana.🔗 Leggi su Fanpage.it
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