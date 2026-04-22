Emergenza cinghiali | tutto in mano al Comune

Dopo mesi di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini, il Comune ha deciso di assumere il controllo diretto sulla gestione dell'emergenza cinghiali. La questione riguarda le aree urbane e periurbane della città, dove si sono verificati numerosi incontri tra residenti e autorità locali. Le autorità hanno comunicato che saranno adottati interventi specifici per limitare la presenza di questa specie, coinvolgendo eventualmente anche enti specializzati.

Scatta l’ora X per l’emergenza cinghiali nella città della carta. Dopo mesi di segnalazioni, avvistamenti ravvicinati e crescente preoccupazione tra i residenti, il summit decisivo tenutosi ieri in Prefettura ad Ancona ha tracciato la rotta: la regia delle operazioni passerà ufficialmente nelle mani del Comune, che coordinerà un intervento congiunto con Polizia Provinciale, Regione, Ast Ancona e Cras. L’obiettivo è chiaro: liberare il centro abitato dalla presenza degli ungulati attraverso un piano di cattura che scatterà non appena verrà siglato il protocollo operativo, atteso già per i prossimi giorni. Il tavolo tecnico, fortemente voluto dalla sindaca Daniela Ghergo, ha sancito la necessità di un’azione coordinata per affrontare un fenomeno che ormai non riguarda più solo le periferie, ma il cuore stesso della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza cinghiali: tutto in mano al Comune An ex-con boss raised an abandoned baby into a lady—now she’s the village’s lucky star! #drama Notizie correlate Leggi anche: Emergenza cinghiali, nel Cilento la carne diventa risorsa: al via la filiera controllata Emergenza cinghiali, l’associazione Orme denuncia: “Situazione ormai insostenibile”Un esposto-denuncia formale è stato depositato presso il Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita per fare luce sulla gestione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Emergenza cinghiali: tutto in mano al Comune; L'Italia sull'orlo dell'emergenza nazionale per i cinghiali; Cinghiali, emergenza fuori controllo, decine di segnalazioni di animali che invadono la città. Il sindaco: Allarme anche per l'incolumità dei cittadini; Emergenza cinghiali, un piano straordinario per il contenimento. Cinghiali, emergenza fuori controllo, decine di segnalazioni di animali che invadono la città. Il sindaco: Allarme anche per l'incolumità dei cittadiniMUGGIA (TRIESTE). Entrano nei giardini, scorrazzano davanti alle abitazioni, causano danni e, secondo le amministrazioni locali, rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Anche a Muggi ... ildolomiti.it Emergenza cinghiali ad Ascoli Piceno: vertice in Prefettura, al via nuove misure di contenimentoASCOLI PICENO – La presenza sempre più frequente di cinghiali nelle aree urbane di Ascoli Piceno è diventata una priorità per le istituzioni locali. Il fenomeno, in forte crescita nelle ultime settima ... rivieraoggi.it Emergenza cinghiali: Decollatura, presa d'assalto auto parcheggiata facebook Emergenza cinghiali, Regione e Comune trovano l’accordo: ecco come funzionerà il piano di contenimento ift.tt/9JhNjUO x.com