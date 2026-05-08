Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il terzo turno degli Internazionali d’Italia battendo Emma Navarro in due set. La giocatrice, numero 41 del ranking WTA, ha superato la rivale nel secondo turno del torneo sulla terra battuta romana. La partita si è conclusa con i risultati necessari per avanzare nel torneo, confermando la sua presenza tra le migliori del tabellone.

Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto (n.41 del ranking WTA), impegnata nel secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Emma Navarro. Sul Centrale del Foro Italico, la marchigiana si è imposta sull’americana, numero 35 del mondo, con un netto 6-3 6-3. Una partita in cui Cocciaretto ha fatto valere il suo tennis d’anticipo, mettendo costantemente in difficoltà la statunitense. Pur con qualche passaggio a vuoto nei turni di battuta, l’azzurra ha controllato il match con relativa autorità, chiudendo la pratica in un’ora e 32 minuti. Nel prossimo turno l’attenderà una sfida di ben altro spessore contro la polacca Iga Swiatek. Nel primo set Cocciaretto chiarisce subito le proprie intenzioni: aggressiva in risposta, sempre pronta ad anticipare le traiettorie della rivale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto piega in due set Emma Navarro e approda al 3° turno a Roma

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