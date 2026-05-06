Giancarlo Abete e Giovanni Malagò si sono incontrati con 20 rappresentanti di club di Serie B in vista delle prossime elezioni per il vertice della FIGC. La riunione si è svolta nel corso di questa settimana e ha coinvolto dirigenti e società di secondo livello del calcio italiano. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato i temi affrontati o eventuali decisioni prese durante l'incontro.

"> Il Futuro della FIGC: Giancarlo Abete e Giovanni Malagò in Lizza. MILANO, ITALIA – Il 1 dicembre 2025, Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha partecipato al Gran Galà Del Calcio in qualità di ospite. La sua presenza, insieme a quella di Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI, ha acceso i riflettori sulle imminenti elezioni per la presidenza della FIGC. Questa posizione è rimasta vacante dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite alla deludente performance della nazionale italiana, che non è riuscita a qualificarsi per il terzo Mondiale consecutivo. Questa situazione ha sollevato il dibattito tra i due principali candidati.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni FIGC: Abete e Malagò in incontro con 20 club di Serie B.

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