Le elezioni per la presidenza della FIGC si avvicinano e il confronto tra i due candidati principali, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, si fa più acceso. Malagò sembra avere un vantaggio rispetto all’avversario, mentre tra i nomi in corsa si discute anche la possibile presenza di un ex calciatore tra i candidati. La lista completa dei nomi proposti è ancora in fase di definizione.

Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Conferenza stampa Sammarco pre Verona Lecce: «Orban non è convocato, ha fatto un gesto lontano dai miei valori! Nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, Malagò in netto vantaggio su Abete: con lui un ex calciatore? Tutti i nomi

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