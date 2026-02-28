Elezioni comunali a Salerno | Fico candidato sindaco? il presidente della Campania delega ai segretari regionali

Durante le elezioni comunali a Salerno, il presidente della regione ha affermato che il nome del candidato sindaco sarà deciso dai segretari regionali delle forze politiche coinvolte, lasciando a loro il compito di discutere e scegliere. Ha specificato che questa decisione viene delegata interamente ai responsabili regionali e alle loro riunioni interne. La sua dichiarazione indica che non ci sono ancora nomi ufficiali né decisioni definitive in merito.

"Ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. E' una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna". Lo ha detto, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario al Tar Salerno, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a chi gli ha chiesto.