Luigi Gentile è l' uomo del fare | Cateno De Luca affida ai social l' ufficialità del suo endorsement

Un politico locale ha annunciato ufficialmente il suo sostegno attraverso i social media, confermando così un particolare incarico o alleanza in vista delle prossime elezioni nella regione. La comunicazione è arrivata da una figura nota per l’uso sistematico dei social come mezzo di comunicazione politica. La notizia rappresenta un aggiornamento importante nel quadro della campagna elettorale in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti o implicazioni della decisione.

Arriva dai social - da un personaggio politico che dei social ne ha fatto una delle sue armi migliori - un nuovo tassello nella campagna elettorale agrigentina. Cateno De Luca ha ufficializzato con un video il proprio sostegno a Luigi Gentile intervenendo direttamente nel dibattito politico con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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