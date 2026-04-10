Elezioni Iodice ufficializza le 9 liste del ' Campo Largo' mentre Velardi ' fa la spesa'

Nelle ultime ore, Maria Luigia Iodice ha annunciato ufficialmente le nove liste che la supporteranno alle prossime elezioni comunali. Nel frattempo, un altro candidato ha deciso di prendersi una pausa, lasciando intendere che si dedicherà a questioni personali. La presentazione delle liste rappresenta un passaggio importante nel percorso elettorale, con le candidature che si consolidano in vista dell’appuntamento con il voto.

Sono state ufficializzate da Maria Luigia Iodice le nove liste che la sosterranno alle prossime elezioni comunali. Nel ‘Campo Largo’ figurano: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, A Testa Alta, Vivila Marcianise, Avanti Marcianise, Agire Liberi-Agire con Civica e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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