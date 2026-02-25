Giovanni Gallina Udc Carini | Ars confronto sul servizio per gli studenti con disabilità

Si è svolto oggi, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, in Quinta Commissione, un importante incontro dedicato al futuro del servizio di assistenza per gli studenti con disabilità nelle scuole siciliane. Al tavolo istituzionale erano presenti il dottor Giovanni Gallina, il referente di CittadinanzAttiva, Giuseppina Randazzo presidente comitato oip igienico e il Presidente dell’associazione InclusiAmo, Asacom. Il confronto ha messo al centro una questione delicata ma fondamentale: garantire continuità, tutela della categoria e soprattutto un servizio efficiente e dignitoso per i ragazzi che necessitano di assistenza nelle scuole. Dal dibattito è emersa una linea chiara: il percorso normativo è stato tracciato e saranno presentati emendamenti al disegno di legge regionale, in raccordo con il disegno di legge nazionale, per rafforzare le garanzie per lavoratori e famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

