Elenchi regionali | I candidati rischiano di trovarsi con un pugno di mosche in mano vi spiego perché Il Punto di Marco Vulcano
Gli elenchi regionali rappresentano una delle principali novità nel reclutamento scolastico del 2026. La loro introduzione ha suscitato preoccupazioni tra i candidati, che temono di trovarsi con poche possibilità di successo. Il Punto di Marco Vulcano analizza le implicazioni di questa novità, evidenziando come la modifica possa influenzare le candidature e le selezioni a livello regionale. La situazione attuale rimane al centro di numerosi dibattiti tra gli addetti ai lavori.
Gli elenchi regionali per il ruolo rappresentano una delle principali novità del reclutamento scolastico 2026. Nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Marco Vulcano della FLC CGIL ha definito la misura “una delle poche novità positive” introdotte negli ultimi interventi sul reclutamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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