Elche-Alaves sabato 09 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Valenciani favoriti sui baschi

Sabato 9 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Elche e Alaves, due squadre impegnate nella lotta per la salvezza in Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote indicano un leggero vantaggio per i valenciani rispetto ai baschi. La sfida rappresenta il primo match del giorno e ha un peso significativo nella classifica delle due squadre, entrambe alla ricerca di punti fondamentali.

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