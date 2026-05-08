Elche-Alaves sabato 09 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Valenciani favoriti sui baschi
Sabato 9 maggio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Elche e Alaves, due squadre impegnate nella lotta per la salvezza in Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote indicano un leggero vantaggio per i valenciani rispetto ai baschi. La sfida rappresenta il primo match del giorno e ha un peso significativo nella classifica delle due squadre, entrambe alla ricerca di punti fondamentali.
Prima partita del sabato di Liga e posta in palio subito molto alta: Elche e Alaves si sfidano in una classica sfida salvezza, che a questo punto del campionato pesa tantissimo. I baschi erano riusciti a uscire dalle ultime tre posizioni ma nell’ultima giornata hanno perso con grande dolore il derby con l’Athletic, che per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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