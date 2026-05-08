Sabato 9 maggio 2026 alle ore 14:00 si disputa la partita tra Elche e Alaves, valida per la Liga. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sui bookmaker indicano un certo equilibrio tra le squadre. La sfida rappresenta un momento cruciale nella lotta per la salvezza, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in questa fase del campionato.

Prima partita del sabato di Liga e posta in palio subito molto alta: Elche e Alaves si sfidano in una classica sfida salvezza, che a questo punto del campionato pesa tantissimo. I baschi erano riusciti a uscire dalle ultime tre posizioni ma nell’ultima giornata hanno perso con grande dolore il derby con l’Athletic, che per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Alaves (sabato 09 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza importantissima

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