In diversi ospedali italiani, un server analizza rapidamente migliaia di mammografie in pochi secondi. Questa tecnologia si utilizza per individuare segnali di tumore già nelle fasi iniziali, spesso prima che un medico possa formulare una diagnosi. Le strutture coinvolte includono Humanitas Mater Domini a Castellanza e la Breast Unit di Milano, dove si sperimentano strumenti di intelligenza artificiale applicati alla diagnosi precoce.

In un corridoio silenzioso di Humanitas Mater Domini a Castellanza o nelle sale della Breast Unit di Milano, un server elabora migliaia di mammografie in pochi secondi. Identifica un gruppo di pixel quasi impercettibile, una variazione della densità mammaria che l’occhio umano potrebbe scartare come semplice tessuto ghiandolare. Non è una simulazione: da gennaio 2026, l’integrazione di software di intelligenza artificiale di ultima generazione nei mammografi digitali con tomosintesi è diventata realtà operativa in questi centri. L’adozione dell’IA nella diagnostica italiana non è più un esperimento, ma un protocollo clinico. Software basati su reti neurali, come quelli validati dal GISMa (Gruppo Italiano Screening Mammografico) e utilizzati in progetti come BREASTnegative. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tumori e diagnosi precoce: ora l’intelligenza artificiale sa che ti ammalerai prima del medico

Medicina, l'intelligenza artificiale a sostegno della ricerca per la diagnosi precoce di AlzheimerUn progetto di ricerca sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer attraverso lo studio e l'impiego dell'intelligenza artificiale.

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Napoli, scoperto il motore dell’aggressività dei tumori: nuove prospettive per la diagnosi precoceLa ricerca individua il meccanismo che innesca la fase più aggressiva delle neoplasie, aprendo scenari importanti per interventi anticipati. agro24.it

Dall'Università di Waterloo arriva un nuovo studio e un nuovo passo avanti per la lotta ai tumori. Si tratta di un batterio in grado di sopravvivere in totale assenza di ossigeno che, se immesso dentro la massa, potrebbe distruggerlo dall'interno - facebook.com facebook

Tumori che in passato erano sentenze e ora sono curabili. Leucemie infantili: si è passati dal 5 al 92% di guarigioni. Cancro alla mammella con HER2+ dal 25 a oltre il 90%. Leucemia mieloide cronica dal 22 al 87%. Le sentenze di oggi saranno le cure di do x.com