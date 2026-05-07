Malattie del fegato al Policlinico di Milano un modello unico per la diagnosi precoce | al via la campagna ‘Basta una goccia’

Al Policlinico di Milano è stato avviato un nuovo metodo per la diagnosi precoce delle malattie del fegato, unico nel suo genere in Italia. La campagna ‘Basta una goccia’ utilizza una piccola quantità di sangue già disponibile per individuare eventuali problemi epatici. L’obiettivo è migliorare le possibilità di intervento tempestivo e ridurre i rischi legati a queste patologie.

Milano, 7 maggio 2026 – Un approccio innovativo, oggi unico in Italia, che trasforma una semplice goccia di sangue già disponibile in un’ opportunità concreta di cura. È questo il cuore della nuova campagna “Basta una goccia” promossa dal Policlinico di Milano con l’obiettivo di individuare precocemente malattie epatiche spesso asintomatiche ma potenzialmente gravi. A differenza di uno screening tradizionale, i test vengono effettuati su pazienti adulti già ricoverati nei reparti di degenza utilizzando il campione di sangue già raccolto per gli esami ematici, senza richiedere ulteriori prelievi né consenso informato specifico. I test. I test permettono di individuare diverse epatopatie, tra cui epatite C ed epatite B (con eventuali approfondimenti per il virus delta), e i marcatori della colangite biliare primitiva (PBC).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malattie del fegato, al Policlinico di Milano un modello unico per la diagnosi precoce: al via la campagna ‘Basta una goccia’ Notizie correlate Giornata mondiale degli ormoni, al Policlinico focus su diagnosi precoce delle malattie endocrineSi è celebrato in tutto il mondo il “World hormone day 2026”, la Giornata mondiale degli ormoni, un appuntamento annuale promosso dalla European... Stop alle biopsie invasive al Policlinico di Foggia: con il Fibroscan la diagnosi del fegato diventa rapida e indoloreIl Fibroscan, noto anche come elastografia epatica, è una metodica diagnostica non invasiva che consente di valutare la salute del fegato in modo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Microplastiche nel fegato umano: possibile legame con malattie epatiche; Basta una goccia: al Policlinico di Milano un modello unico per la diagnosi precoce delle malattie del fegato; Disfunzioni posturali, malattie del fegato e alimentazione in menopausa; Insufficienza epatica acuta e cronica: sintomi, cause e trattamento. Malattie del fegato, al Policlinico di Milano un modello unico per la diagnosi precoce: al via la campagna ‘Basta una goccia’È il primo ospedale in Italia a fornire ai pazienti ricoverati un servizio gratuito in cui basta solo una goccia di sangue in un prelievo di routine per individuare e curare in modo efficace patologie ... ilgiorno.it Malattie del fegato in crescita in Europa, diagnosi tardive e 780 morti al giorno. Il reportNuovo report EASL-Lancet: cirrosi e tumore del fegato causano 284 mila decessi l’anno nella Regione europea Oms. Richiesti diagnosi precoce e modelli integrati di cura ... doctor33.it MALATTIE DEL SANGUE, ALLA VANVITELLI SCREENING GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE- Prevenire, scoprire in tempo e curare meglio. Nasce con questo obiettivo , il programma regionale di dedicato alle - facebook.com facebook Malattie del fegato: prevenzione, diagnosi precoce e stili di vita al centro della trasmissione “Il medico risponde” su Antenna 3 – Gruppo Diapason, con la partecipazione del Prof. @MCarbone_80, membro del Comitato Coordinatore AISF. #AISF #Salute #Feg x.com