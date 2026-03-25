Scandicci ha battuto Milano 3-1 (25-21, 24-26, 25-22, 25-20) nella terza partita della semifinale scudetto, portando la serie a 2-1 a favore delle meneghine. Ekaterina Antropova ha realizzato 35 punti, mentre la squadra di Milano ha visto Egonu non bastare per evitare la sconfitta. La gara successiva si giocherà domenica 29 marzo alle 20.

Scandicci ha sconfitto Milano per 3-1 (25-21; 24-26; 25-22; 25-20) nella gara-3 della semifinale scudetto e ha riaperto la serie: le meneghine ora conducono per 2-1, la gara-4 in programma domenica 29 marzo (ore 20.30) all’Allianz Cloud deciderà se sarà la Numia a qualificarsi all’atto conclusivo contro Conegliano o se sarà necessaria la bella di spareggio per decidere chi affronterà le Campionesse d’Europa nella serie per il tricolore. Sotto la regia di Maja Ognjenovic, tornata a distinguersi con le toscane, hanno brillato anche le schiacciatrici Avery Skinner (12 punti) e Caterina Bosetti (11) e le centrali Linda Nwakalor (10) e Camilla Weitzel (6), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 72% in ricezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ekaterina Antropova in stato divino: 35 punti e Scandicci riapre la semifinale scudetto! Egonu non basta a Milano

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