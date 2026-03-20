Manchester United decisione presa per il futuro di Maguire | rinnovo o no? Ecco dove giocherà nella prossima stagione il difensore inglese

Manchester United ha comunicato la sua decisione riguardo al futuro di Harry Maguire, il difensore inglese. La squadra sta valutando se offrirgli un rinnovo contrattuale o meno, mentre la sua collocazione nella prossima stagione rimane ancora da definire. La situazione attuale riguarda esclusivamente le decisioni del club e le eventuali mosse future del giocatore.

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