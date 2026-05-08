Educazione digitale e povertà educativa Anacomi apre il confronto a Polla

Oggi, 8 maggio, alle 18, presso la sede di Viale Cristo Re n. 22, è in programma l’evento scientifico e culturale dal titolo “Educazione e formazione oggi”, promosso dall’Associazione Nazionale Anacomi. Un appuntamento che si inserisce in un più ampio progetto di radicamento sul territorio, con l’obiettivo di istituire una nuova sede nella provincia di Salerno, dedicata a Matteo Maria Melillo. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il professor Leone Melillo, che evidenzia come l’incontro rappresenti un’occasione per riflettere sul ruolo centrale della formazione scientifica e tecnologica nella società contemporanea. In particolare, al...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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