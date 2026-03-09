Anacomi ad Avellino l' incontro Educazione e formazione oggi

Venerdì 13 marzo 2026 alle 10:30 si svolgerà presso il Circolo della Stampa di Avellino l’incontro intitolato “Educazione e formazione oggi”, promosso dall’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI). L’evento vede la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e si concentra sulle tematiche legate all’educazione e alla formazione nel contesto attuale. La sessione si svolge nella città di Avellino e ha come obiettivo un approfondimento sul tema.

Si terrà venerdì 13 marzo 2026, alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l'evento formativo dal titolo "Educazione e formazione oggi", promosso dall'Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI). L'incontro rappresenterà un'importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e rappresentanti delle forze dell'ordine su un tema centrale per la società contemporanea. Nel corso dell'evento sarà inoltre conferito al Colonnello Angelo Zito, Comandante Provinciale dei Carabinieri