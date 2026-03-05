Coldiretti Ancona gli alunni delle Antognini a lezione di educazione alimentare con gli agricoltori

Gli studenti delle prime elementari della scuola Antognini di Ancona hanno partecipato a una lezione di educazione alimentare organizzata da Coldiretti Ancona. I bambini hanno visitato l’orto in classe e il Mercato di Campagna Amica in via Martiri, incontrando agricoltori locali che hanno illustrato loro aspetti legati alla produzione alimentare. L'iniziativa ha coinvolto le classi prime della scuola primaria.

Educazione alimentare e scoperta del mondo agricolo per le classi prime della primaria Antognini di Ancona, ieri alle prese con una lezione particolare tra l'orto in classe e il Mercato di Campagna Amica in via Martiri. Per gli alunni un percorso didattico che prosegue alla scoperta del cibo sano.