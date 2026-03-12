Confindustria Toscana Nord | Riaprire tavolo per favorire l’economia circolare

Confindustria Toscana Nord ha richiesto di riaprire un tavolo di confronto per promuovere l’economia circolare. La richiesta è stata avanzata a Firenze, il 11 marzo 2026, e si basa sull’idea che le imprese preferiscono evitare l’uso delle discariche. La proposta mira a trovare soluzioni alternative per la gestione dei rifiuti e favorire pratiche più sostenibili nel settore industriale.

Firenze, 11 marzo 2026 - "Le imprese non sono affatto propense a utilizzare le discariche, c'è anzi da parte loro una forte spinta, ostacolata da normative che di fatto rendono difficili le sperimentazioni industriali per l'utilizzo di materiali di scarto, ad allargare le possibilità di riciclo e a ridurre così i volumi dei rifiuti. Si tratta di opportunità realistiche che potrebbero essere verificate se, con la collaborazione della Regione, si trovassero percorsi per realizzare le sperimentazioni. Anche a questo fine abbiamo chiesto la riapertura del tavolo per l'economia circolare. In ogni caso, pur con ogni sforzo di recupero, rimarrà sempre una quota di rifiuti da smaltire in discarica". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confindustria Toscana Nord: “Riaprire tavolo per favorire l’economia circolare” Articoli correlati L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente ConfindustriaArezzo, 14 febbraio 2026 – L’Economia Circolare entra in classe con il Progetto Lic-Eco di Cisambiente Confindustria coinvolgendo gli studenti dei... Leggi anche: Confindustria Toscana Nord: "Le sfide per la competitività. Attenti alla deindustrializzazione" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confindustria Toscana Nord Temi più discussi: CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD: Rifiuti in Toscana, i nodi che vengono al pettine; Iran:Confindustria Toscana Centro e Costa,help desk per le imprese associate; Imprenditoria femminile. Nuove cariche per il Comitato; Concorrenza sleale della Cina sui filati pregiati: la sottosegretaria al Made in Italy Fausta Bergamotto incontra le imprese del distretto. Rifiuti: Confindustria TN, in Toscana siamo a negazione principi economia circolareLe imprese non sono affatto propense a utilizzare le discariche, c'è anzi da parte loro una forte spinta, ostacolata da normative che di fatto rendono difficili le sperimentazioni industriali per l ... ansa.it Andrea Cavicchi presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana NordPrato, 23 luglio 2025 – È Andrea Cavicchi il nuovo presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Toscana Nord, a seguito dell'elezione interna al Comitato stesso svoltasi ieri. Cavicchi, ... lanazione.it La guerra tra USA, Israele e Iran preoccupa anche le imprese del territorio. Confindustria Toscana Nord segnala i primi effetti: aumento del prezzo del gas, costi energetici in crescita e difficoltà nei trasporti marittimi. allarme per energia e logistica timori - facebook.com facebook