Chiesto nuovo processo ad Avellino | dove la cocaina scorre nel salotto dei rispettabili

Lo spaccio dei D'Argenio ad Avellino coinvolgeva professionisti e figure istituzionali. L'udienza è fissata. Le domande sono ancora aperte, e adesso troveranno finalmente le risposte Ad Avellino, una famiglia spacciava cocaina. Padre, madre, figlio, figlie. Insieme. Come si fa con le cose di casa: chi porta il pane, chi lava i piatti, chi cede le bustine di coca a cinquanta euro l'una. Si chiama D'Argenio. Sono in sei, su dieci imputati che il 25 giugno 2026 risponderanno davanti al GUP Pasquale Cerrone di plurimi reati di detenzione e cessione di stupefacenti. Il procedimento copre i mesi tra luglio e novembre del 2020. Sedici capi di imputazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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