Il Lions Club ha conferito al medico cesenate Vladimiro Giovannini la Melvin Jones Fellow, la più alta onorificenza internazionale del club. Si tratta di un riconoscimento che premia il suo impegno nel campo della sanità e del volontariato locale. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento ufficiale organizzato dall’associazione.

La più alta onorificenza internazionale del Lions Club, la Melvin Jones Fellow, è stata assegnata al medico cesenate Vladimiro Giovannini, figura di riferimento per la sanità e il volontariato sul territorio. Il riconoscimento è conferito a persone che si sono distinte per spirito di servizio e impegno concreto a favore della comunità, in linea con il motto "We Serve". Nel corso della conviviale pasquale, svoltasi a Villa Naldi di San Carlo, la presidente Giuseppina Mingozzi insieme al past Governatore distrettuale Antonio Suzzi ha consegnato il prestigioso premio a Giovannini, a coronamento di una lunga carriera dedicata alla sanità pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prestigioso riconoscimento per il dottor Vladimiro Giovannini

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