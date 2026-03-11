Papardo prestigioso riconoscimento per il laboratorio di Ecografia Cardiovascolare

L’ospedale Papardo ha ottenuto un riconoscimento importante per il suo laboratorio di Ecografia Cardiovascolare nel reparto di Cardiologia. Il laboratorio, diretto dal professore Giuseppe Andò, ha ricevuto l’accreditamento ufficiale al 1° Livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale. Si tratta di un risultato che certifica la qualità delle apparecchiature e delle prestazioni offerte.

