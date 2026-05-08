Da lunedì, la rampa verso nord dell'autostrada E45 nel tratto del viadotto di San Giustino sarà temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda esclusivamente la direzione verso Cesena, mentre il traffico in direzione opposta continuerà normalmente. Gli automobilisti diretti a Cesena dovranno utilizzare percorsi alternativi, seguendo indicazioni specifiche per raggiungere le principali vie di deviazione e garantire il proseguimento del viaggio senza intoppi.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità per chi viaggia verso Cesena da lunedì?. Quali percorsi alternativi dovranno usare gli automobilisti per evitare il blocco?. Quando si prevede la riapertura completa dello svincolo di San Giustino?. Perché Anas ha deciso di intervenire proprio sulle fondamenta del viadotto?.? In Breve Investimento Anas di 1,2 milioni di euro per consolidamento sismico e fondamenta.. Chiusura totale rampe verso nord da lunedì 11 a venerdì 22 maggio.. Percorso alternativo verso Cesena tramite svincolo di San Sepolcro Sud.. Lavori strutturali sul viadotto previsti in prosecuzione fino al mese di luglio.. Lunedì 11 maggio 2026 inizieranno i lavori di consolidamento sismico sul viadotto della E45 a San Giustino, con un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro stanziati da Anas.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - E45, lavori al viadotto di San Giustino: chiusa la rampa verso nord

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