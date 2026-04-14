E45 nuovi spartitraffico al viadotto Orfio | scattano le chiusure notturne

L’Anas ha annunciato il ripristino dei lavori sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) al viadotto Orfio, vicino al km 180 nella provincia di Forlì-Cesena. Le attività riguardano l’installazione di barriere spartitraffico Nnba e comportano la chiusura notturna della carreggiata. La modifica nell’orario di lavoro fa parte di un piano di riqualificazione in corso sulla tratta. Le chiusure sono previste durante le ore notturne, senza indicare date specifiche.

In continuità con il piano di riqualificazione attivo per la Ss 3 bis “Tiberina” (E45), Anas ha programmato la ripresa dei lavori di installazione delle barriere spartitraffico Nnba presso il viadotto Orfio, nei pressi del km 180 nel territorio provinciale di Forlì-Cesena. Per l’esecuzione degli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it E45, lavori allo svincolo di Mercato Saraceno: previste chiusure notturne. Tutte le informazioniIn continuità con il piano di riqualificazione attivo per la E45, Anas ha programmato la ripresa dei lavori di ricostruzione post-alluvione dello... Asfalto nuovo sulla diramazione, scattano le chiusure notturne: stop al traffico verso RavennaSulla D14 Diramazione di Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto...