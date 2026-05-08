Un uomo di 75 anni, senza precedenti penali, è stato identificato come il passante in bicicletta coinvolto nel furto di una borsa da una vetrina danneggiata. Secondo le immagini riprese subito dopo il raid, l’uomo si è fermato, ha preso un oggetto dalla vetrina infranta e si è allontanato in bicicletta. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli del fatto.

L’INDAGINE. L’uomo, incensurato, era stato ripreso dopo la spaccata fermarsi, prendere qualcosa dalla vetrina del negozio appena svaligiato e poi dileguarsi a bordo della sua bicicletta. Gli agenti della polizia lo hanno individuato e identificato appostandosi oggi alla stessa ora nello stesso luogo. Poiché dalle immagini delle telecamere non erano riusciti a identificare il soggetto, gli agenti della squadra mobile venerdì 8 maggio si sono appostati nei pressi del porticato del Sentierone alla stessa ora della spaccata del giorno prima, presumendo che l’uomo abitualmente passasse da quella strada. Così è stato. Individuato e fermato, si tratta di un pensionato di 75 anni di Villa di Serio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - È un insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti

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