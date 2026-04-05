Lutto nella Diocesi di Bergamo è morto monsignor Alberto Facchinetti

Nella giornata di Pasqua si è spento a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti, figura di rilievo della Diocesi di Bergamo. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra i fedeli e le persone che lo conoscevano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità religiosa locale, che si prepara a ricordarlo in diverse cerimonie funebri.

L’ADDIO. Lutto nella Diocesi di Bergamo nella giornata di Pasqua: è morto a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti. I funerali il 7 aprile con il Vescovo Beschi. Lutto nella Diocesi di Bergamo nella giornata di Pasqua: è morto a 85 anni monsignor Alberto Facchinetti. «Per tutti noi è stato don Alberto - ha scritto il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi -. Per 26 anni è stato parroco di Alzano, guida salda e prudente, capace di ascoltare, comprendere e coinvolgere con discrezione e intelligenza. Ha accompagnato la comunità con grande senso di responsabilità, custodendo e valorizzando il prezioso patrimonio culturale e artistico della città, segno concreto del suo amore per il territorio e per le persone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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