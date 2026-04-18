Il 18 aprile 2026, la diocesi di Faenza-Modigliana ha annunciato l'insediamento di un nuovo vescovo. Papa Leone XIV ha approvato la rinuncia al governo pastorale presentata da monsignor Mario Toso, che aveva ricoperto il ruolo dal 2015 e a luglio compirà 76 anni. La nomina di un successore avviene in un momento di transizione per la diocesi, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Faenza, 18 aprile 2026 - La diocesi di Faenza-Modigliana ha un nuovo vescovo. Papa Leone XIV ha infatti accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Faenza-Modigliana presentata da monsignor Mario Toso, vescovo da Faenza dal 2015 che a luglio compirà 76 anni. La nomina di monsignor Michele Morandi . Il papa ha quindi nominato vescovo monsignor Michele Morandi, finora vicario generale e rettore del Seminario della medesima sede. Monsignor Morandi ha da poco compiuto 50 anni ed è nato ad Alfonsine (Ravenna). Dopo essere entrato nel Seminario Regionale Minore di Bologna, ha frequentato il Pontificio Seminario Maggiore Regionale Benedetto XV di Bologna, conseguendo il baccellierato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monsignor Michele Morandi è il nuovo vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana

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