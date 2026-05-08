Una cantante famosa per una hit degli anni '80 si trova in condizioni critiche dopo un improvviso problema di salute. La donna, di 74 anni, è stata ricoverata in ospedale in Portogallo e successivamente è stata messa in coma farmacologico dai medici per favorire il recupero. La notizia ha suscitato preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. Fino a questo momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’emergenza sanitaria.

Ore di apprensione per Bonnie Tyler. La storica voce di “Total Eclipse of the Heart”, 74 anni, è stata ricoverata in Portogallo dopo un improvviso problema di salute ed è stata successivamente posta in coma farmacologico dai medici per favorire il recupero. ( The Guardian ) Secondo quanto riferito dal suo entourage, la cantante è stata sottoposta a un intervento intestinale d’emergenza presso l’ospedale di Faro, città dove possiede una casa. L’operazione sarebbe avvenuta il 6 maggio. ( The Guardian ) A confermare il ricovero e il successivo coma indotto è stato il management dell’artista, spiegando che la decisione dei medici è stata presa per aiutare la cantante nella fase di recupero post-operatorio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È in coma”. Panico per la star della musica: cos’è successo

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Geolier - STELLE (Lyric Video)

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