Durante la prima tappa della Coppi & Bartali, un ciclista è caduto circa venti chilometri prima del traguardo ed è stato ricoverato in condizioni gravi. Attualmente si trova in coma farmacologico presso l’ospedale di Cuneo. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e monitorano attentamente le sue condizioni di salute.

Michael Zarate è gravemente caduto quando mancavano venti chilometri al traguardo della prima tappa della Coppi & Bartali e attualmente si trova in coma farmacologico presso l’ospedale di Cuneo. Il 22enne messicano h a riportato fratture multiple allo zigomo e alla mandibola dopo la brutta scivolata in discesa, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il ciclista della Petrolike, che ha sbattuto la parte destra del volto lungo la discesa di Gherasco, è stato sottoposto a una TAC cranica, la quale ha escluso complicanza neurologiche e nelle prossime ore si valuterà un’eventuale operazione chirurgica. Nel corso di questa stagione ha preso parte a diversi eventi in Spagna, poi ha disputato il Giro di Sardegna e il Trofeo Laigueglia, prima dell’Istrian Spring Tour e dell’avventura alla Coppi & Bartali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Michael Zarate in coma farmacologico: cos’è successo alla Coppi & Bartali e le condizioni di salute

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