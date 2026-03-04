La capitale della musica Unesco Tripudio per Dalla & Friends Le star della musica in piazza

A vent'anni dalla nomina di Bologna a Città della musica Unesco, la città celebra con un evento in piazza che ha visto protagonisti Dalla e altri artisti famosi. La serata ha coinvolto numerosi musicisti e spettatori, trasformando la piazza in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione ha rappresentato un momento di festa pubblica dedicato alla musica e ai suoi interpreti.

Sono passati vent’anni da quando Bologna è stata nominata Città della musica Unesco. Una città nelle cui vene scorre da sempre la musica. Una citta di grandi artisti che hanno portato la ’bolognesità’ nel mondo. Il mitico e indimenticabile Lucio Dalla in testa. E fu proprio lui il re della ‘Notte delle note’, l’indimenticabile concerto che, a inizio ottobre 2006, portò 40mila persone nel cuore della città. Un evento straordinario a cui parteciparo altri grandissimi ’ambasciatori’ delle Due Torri nel mondo: Gianni Morandi, Luca Carboni, Mingardi e gli Stadio. In tanti si ricorderanno, infatti, il grande concerto in piazza Maggiore di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La capitale della musica Unesco. Tripudio per Dalla & Friends. Le star della musica in piazza Leggi anche: Dalla capitale d'Italia alla capitale della musica, i cantanti romani a Sanremo Leggi anche: Montignoso capitale della Befana: che festa con i Pefan in piazza, musica e maschere Altri aggiornamenti su La capitale della musica Unesco... Temi più discussi: La capitale della musica Unesco. Tripudio per Dalla & Friends. Le star della musica in piazza; Inaugurati 2 appartamenti a due passi da Teatro e Conservatorio; Caserta può diventare la nuova capitale della musica del Sud?; MiC, al via la prima edizione di Libro Città con le finaliste della Capitale italiana del libro 2026. La capitale della musica Unesco. Tripudio per Dalla & Friends. Le star della musica in piazzaNel ottobre 2006 l’evento organizzato per festeggiare il riconoscimento internazionale. Un concerto indimenticabile con nomi eccellenti come Morandi, Nannini e Patti Smith. . ilrestodelcarlino.it Medimex, Taranto torna la capitale della musicaÈ l'ora del Medimex a Taranto che, da domani al 21 giugno, torna a essere la capitale della musica internazionale con il festival promosso da Puglia Sounds e Puglia Culture. Sul palco i colossi del ... ansa.it Aquileia Unesco: Fedriga, «Dai 15 milioni per porto e terme al nuovo campus, il futuro è qui» facebook #Iran Finestre, porte e specchi dell'ex palazzo reale, oggi sito Unesco, sono stati colpiti dalle vibrazioni delle esplosioni avvenute dopo gli attacchi Usa e israeliani x.com