Javier Milei non si è inginocchiato ai piedi di Netanyahu | foto è stata generata dall’AI

Una foto che ritrae il presidente argentino inginocchiato davanti al primo ministro israeliano sta circolando su Facebook. La immagine mostra Milei in questa posizione, ma si è scoperto che si tratta di una creazione generata dall’intelligenza artificiale. Le immagini sono state condivise in modo massiccio, senza conferme ufficiali sulla veridicità dello scatto. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo alla foto o alla sua origine.

Una foto che mostra il presidente argentino Javier Milei inginocchiato ai piedi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta circolando con insistenza su Facebook (per esempio qui e qui ). L’immagine è un falso: è stata prodotta attraverso l’uso dell’ Intelligenza artificiale, come confermato dalle tracce digitali lasciate dal software di generazione. Per chi ha fretta:. Sui social circola una foto di Milei in ginocchio davanti a Netanyahu, usata per scopi di critica politica.. L’immagine non è reale: si tratta di un contenuto generato artificialmente.. L’analisi dei metadati ha rivelato la presenza di un SynthID, il watermark invisibile utilizzato dall’IA di Google per identificare i contenuti non reali.🔗 Leggi su Open.online

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