Epomeo le spaventose immagini dal fronte di fuoco girate dai Vigili del fuoco

Durante il fine settimana di Pasqua, le condizioni meteo favorevoli hanno contribuito alla propagazione di un incendio sull'Epomeo. I Vigili del fuoco hanno diffuso immagini che mostrano il fronte di fuoco, alimentato da arbusti e rovi già bruciati. Le fiamme si sono estese rapidamente, causando preoccupazione nella zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per contenere i danni.

Le condizioni meteo del fine settimana di Pasqua erano quelle ideali perché le fiamme serpeggiassero alimentandosi di arbusti e rovi riarsi. I piromani - da sempre piaga dell'isola d'Ischia - hanno colto al volo l'occasione ed hanno colpito il giorno di Pasqua. Doppio il fronte di fuoco che si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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