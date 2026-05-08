Dybala spera nel rinnovo | in stand-by le proposte da Turchia e Argentina

Paulo Dybala ha ancora tre partite di campionato per decidere il suo futuro con il club. Attualmente, sono in sospeso le offerte provenienti da Turchia e Argentina, mentre il giocatore attende un possibile rinnovo con la sua attuale squadra. La situazione contrattuale dell’attaccante resta quindi aperta, lasciando in attesa le decisioni che definiranno la sua prossima destinazione.

Paulo Dybala ha a disposizione le ultime tre giornate di Serie A per riscrivere il suo futuro romanista. La Joya infatti avrebbe espresso la propria volontà di rimanere alla Roma, lasciando così in attesa di risposta le tre offerte ricevute dai due giganti turchi Galatasaray e Fenerbahçe e dal Boca Juniors. Il nodo però rimane sempre lo stesso: l’argentino dovrebbe rinnovare a ribasso per far parte della rosa del prossimo anno, scendendo quindi rispetto agli 8 milioni netti attuali. Ultimi tre atti per decidere il futuro. Per poter convincere la società a puntare ancora su di lui, Dybala dovrà fornire le giuste prove in campo, dimostrando quanto tenga alla Roma e all’obiettivo Champions.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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