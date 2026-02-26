Infortunati Roma | Soulé spera nel rientro domani il test decisivo per Dybala La prudenza dello staff

26 feb 2026

infortunati roma soul233 spera nel rientro domani il test decisivo per dybala la prudenza dello staff
© Calcionews24.com - Infortunati Roma: Soulé spera nel rientro, domani il test decisivo per Dybala. La prudenza dello staff

Roma, missione Napoli: Dybala vede il rientro, domani il test decisivo in gruppoLa marcia di avvicinamento al big match del “Maradona” entra nel vivo e la Roma di Gian Piero Gasperini attende con il fiato sospeso il responso più...

Roma, Dybala e Soulé scaldano i motori: test ok per il NapoliContinua il momento positivo per il reparto offensivo della Roma in vista della trasferta di Napoli.

infortunati roma soulé speraInfortunati Roma | El Shaarawy, Dybala, Soulé, Hermoso, Ferguson: le novità dall’allenamentoInfortunati Roma – Preparativi in corso per la Roma in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus. La squadra giallorossa prosegue con le regolari sedute di allenamento. fantamaster.it

infortunati roma soulé speraVerso Roma-Juve, Soulé ci provaMissione Juve. Soulé stavolta vuole esserci. In una notte speciale contro la sua ex squadra, l’argentino vuole dare il suo contributo ... iltempo.it