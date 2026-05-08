Un sottosegretario al Lavoro ha dichiarato che gli aumenti salariali retroattivi saranno possibili solo se il contratto collettivo scade. La sua posizione si concentra sulla questione del salario minimo, che ha espresso come non la soluzione più adeguata. La discussione riguarda le modalità di adeguamento dei salari e le condizioni per eventuali aumenti retroattivi, in relazione alle scadenze contrattuali.

Roma, 8 maggio 2026 – "Il salario minimo non è la strada giusta – spiega il sottosegretario al Lavoro in quota Lega, Claudio Durigon –. Noi pensiamo che la strada giusta per aumentare davvero le retribuzioni sia un’altra: taglio del cuneo fiscale, incentivi ai rinnovi contrattuali e rafforzamento della contrattazione collettiva. Il taglio del cuneo già realizzato dal goveno vale circa 10 miliardi l’anno e ha prodotto un incremento reale nelle buste paga dei lavoratori. Nella precedente legge di bilancio abbiamo inoltre incentivato i rinnovi contrattuali, anche attraverso la detassazione". Nel decreto c’è anche il tema dei contratti da applicare per accedere agli incentivi pubblici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Durigon e il nodo salari: “Aumenti retroattivi se il contratto scade”

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