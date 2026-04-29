C’è il giusto salario no ad aumenti retroattivi

Il governo ha approvato il decreto Lavoro, che introduce alcune misure sul fronte salariale e degli incentivi. Sono stati confermati i bonus destinati a chi assume donne e giovani, con un focus particolare sulle aree del Sud. Tra le novità, viene stabilito che i salari devono essere adeguati e non ci saranno aumenti retroattivi. La normativa riguarda anche aspetti legati alle assunzioni e alle agevolazioni fiscali.

Basta salari inadeguati e contratti pirata. Il governo accelera sul decreto Primo maggio con nuove misure contro lo sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita tramite piattaforme digitali. Il decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri si configura come una risposta forte alla questione del salario minimo. Il testo, proposto dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, e al quale il premier Giorgia Meloni, stanca di continui rinvii e dispute tra le parti ha voluto mettere mano, prova a spingere sull’occupazione femminile, giovanile e sul Mezzogiorno, tramite dei bonus che prevedono esoneri contributivi su Zes e under 35, e affronta anche il caporalato digitale con una misura in favore dei rider.🔗 Leggi su Laverita.info

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