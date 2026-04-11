Mani addosso davanti a tutti Adinolfi contro Le Iene aggressione shock in strada | il video

Sabato 11 aprile 2026, a Prato, si è verificato un episodio violento davanti all’Art Hotel Museo durante una campagna elettorale. Il candidato sindaco di un movimento politico ha avuto un confronto acceso con un inviato della trasmissione televisiva Le Iene. Durante l’episodio, sono state riprese immagini di un’aggressione fisica, con il candidato che ha messo le mani addosso all’intervistatore davanti a testimoni presenti sul posto.

Prato, sabato 11 aprile 2026: la campagna per le amministrative si è improvvisamente accesa davanti all’ Art Hotel Museo, dove il candidato sindaco Mario Adinolfi (leader del Popolo della famiglia ) è stato protagonista di un duro confronto con Filippo Roma, inviato della trasmissione Le Iene. L’incontro, avvenuto al termine della presentazione del programma politico, è degenerato in uno scontro verbale e poi fisico sotto gli occhi dei presenti. Prato, tensione in strada dopo la conferenza stampa. Secondo quanto ricostruito, l’inviato era in città per rivolgere domande al candidato su vicende controverse legate al suo passato e alla sua attività finanziaria.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in strada: il video “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in stradaLa cronaca elettorale di Prato si tinge di toni decisamente accesi e surreali a causa di un episodio che ha visto come protagonista Mario Adinolfi,... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...