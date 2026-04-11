Mani addosso davanti a tutti Adinolfi contro Le Iene aggressione shock in strada

Un episodio di violenza si è verificato in strada a Prato, coinvolgendo Mario Adinolfi, candidato alla carica di sindaco e leader di un movimento politico. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe subito un’aggressione davanti a testimoni, con un episodio di violenza fisica che ha destato molta attenzione. La vicenda ha attirato l’interesse dei media locali, che stanno seguendo gli sviluppi e le dichiarazioni delle parti coinvolte.

La cronaca elettorale di Prato si tinge di toni decisamente accesi e surreali a causa di un episodio che ha visto come protagonista Mario Adinolfi, leader del Popolo della famiglia e candidato alla carica di sindaco. Nella giornata di sabato 11 aprile 2026, quella che doveva essere una tranquilla presentazione del programma politico presso l’ Art Hotel Museo si è trasformata in un vero e proprio scontro fisico e verbale. La tensione è esplosa quando Adinolfi, terminata la conferenza stampa, si è imbattuto in Filippo Roma, noto inviato della trasmissione televisiva Le Iene, giunto in città proprio per incalzare il politico su alcune questioni controverse legate al suo passato e alla sua attività finanziaria.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mani addosso davanti a tutti”. Adinolfi contro Le Iene, aggressione shock in strada Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria”Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è...