Lo studente del San Benedetto Federico Santoro alle finali nazionali dei giochi della Chimica

Uno studente di una scuola secondaria di secondo grado di Latina ha superato le qualificazioni regionali e si è guadagnato un posto alle finali nazionali dei Giochi di Chimica 2026. La competizione si svolgerà a Firenze nei giorni 7 e 8 maggio. L’allievo, appartenente alla classe 2A Tc, ha ottenuto il passaggio alla fase conclusiva dopo aver partecipato alle prove preliminari.

Uno studente della 2A Tc del San Benedetto di Latina, Federico Santoro, si è qualificato per la finale nazionale dei Giochi di Chimica 2026, che si terrà a Firenze il 7 e 8 maggio. Federico è uno dei due studenti del Lazio che hanno passato la fase regionale, l'altro è un ragazzo di Frosinone.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Olimpiadi di Matematica: uno studente napoletano alle finali nazionaliImportante traguardo per Lorenzo Solla, studente napoletano della classe V A OSA dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico De Nicola” di... Campionati nazionali di Chimica, tra i finalisti c'è uno studente del liceo 'Lanza'I Campionati Nazionali di Eccellenza (Giochi della Chimica), promossi dalla Società Chimica Italiana e attivi dal 1984, rappresentano una delle... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: GIOCHI DI CHIMICA 2026: LO STUDENTE DEL SAN BENEDETTO-EINAUDI-MATTEI CONQUISTA LA FINALE; LATINA | Giochi di Chimica 2026: studente del San Benedetto-Einaudi-Mattei conquista la finale nazionale.