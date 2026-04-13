Calciomercato Cagliari | Sebastiano Esposito incanta le sirene di Serie A si accendono Due club bussano alla porta in vista dell’estate cosa sta succedendo

Nel corso della stagione, Sebastiano Esposito ha mostrato un rendimento che ha superato le aspettative, attirando l’attenzione di due club di Serie A. Le trattative di mercato si fanno sempre più concrete, con le squadre interessate a portare il giocatore in rosa già in vista della prossima estate. La sua prestazione con la maglia del Cagliari ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori e tifosi, rivelando un crescente interesse nei suoi confronti.

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