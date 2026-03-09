Trapani il club resta in Serie C | niente esclusione ma arrivano 5 punti di penalizzazione! I dettagli

Il Trapani resta in Serie C dopo il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale, che ha deciso di non escludere il club dal campionato. Tuttavia, sono stati applicati cinque punti di penalizzazione al club, accompagnati da ammende e inibizioni per alcuni dirigenti. La decisione è stata comunicata attraverso il dispositivo pubblicato dal tribunale, che ha chiarito i dettagli delle sanzioni inflitte.

