Abbiamo incontrato la farfalla delle rocce | il video di uno degli uccelli più belli e rari d'Italia

Il video mostra il picchio muraiolo, un uccello raro e affascinante, che si è avvicinato alle rocce di una zona montana. La causa della sua presenza sembra essere la ricerca di cibo tra le pareti rocciose. Questa specie, difficile da avvistare, si distingue per il suo piumaggio vivace e il comportamento energico. Durante l'inquadratura, si nota come batte con il becco le superfici dure in cerca di insetti. Il filmato permette di apprezzare meglio questa creatura che vive nascosta tra le scogliere.

Il video e le foto la farfalla delle rocce, il picchio muraiolo, uno degli uccelli più belli e rari d'Italia. Lo abbiamo incontrato nei giorni scorsi in provincia di Viterbo e questo è il nostro racconto.🔗 Leggi su Fanpage.it

