L’Azienda regionale per il Diritto allo studio della Toscana ha annunciato che nel 2027 si prevede un deficit di circa 8 milioni di euro. Per l’anno seguente, la situazione si aggraverebbe, con un saldo negativo di circa 28 milioni. La comunicazione è stata resa nota a Firenze il 8 maggio 2026, senza indicazioni su eventuali interventi o misure correttive.

Firenze, 8 maggio 2026 - Panoramica sull'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario (Dsu) in Toscana in commissione controllo del Consiglio regionale guidata da Jacopo Cellai (Fdi), con l'audizione del direttore Enrico Carpitelli il quale è partito da un dato rilevante, la portata del Pnrr che se da un lato ha determinato l'aumento delle borse di studio ed ampliato le casistiche, dall'altro - venendo meno in futuro queste risorse - il pareggio di bilancio si ferma al 2026, mentre nel 2027 si avrà uno squilibrio di 8 milioni e di 28 nell'anno successivo. Mentre sono in corso le interlocuzioni, sia in...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dsu Toscana: “Nel 2027 squilibrio di 8 milioni, 28 nell'anno successivo”

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