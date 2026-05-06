Il Liceo Artistico nell' ex caserma dell' Aeronautica a Madonnella | pronti 22 milioni cantieri nel 2027

Il progetto di trasformare l'ex caserma dell'Aeronautica di corso Sonnino a Madonnella in una sede per il Liceo Artistico ‘De Nittis’ prevede un investimento di 22 milioni di euro. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare nel 2027, con l'obiettivo di completare l'intervento entro l'anno scolastico 2028-2029. La nuova struttura ospiterà gli studenti di questa scuola, che attualmente si trova in un'altra sede.

L'orizzonte è l'anno scolastico 2028-2029: per quelle date la nuova sede del Liceo Artistico ‘De Nittis’ di Bari, nell'ex caserma dell'Aeronautica di corso Sonnino a Madonnella, dovrebbe essere realtà. Un sogno atteso da tempo per studenti e insegnanti, che potranno contare su un ediicio.🔗 Leggi su Baritoday.it

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