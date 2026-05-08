Un'indagine ha rivelato che un dirigente di una delle principali banche americane avrebbe agito per coprire un episodio di abuso e violenza nei confronti di un dipendente. Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe ricevuto un pagamento di un milione di euro per mantenere il silenzio sulla vicenda. La notizia ha suscitato scalpore e apre un filone di approfondimenti sulla condotta interna dell’istituto finanziario.

New York, 8 maggio 2026 – JPMorgan avrebbe tentato di soffocare uno degli scandali più torbidi della sua storia recente offrendo un milione di dollari a Chirayu Rana, l’ex vicepresidente del colosso finanziario che ha accusato la direttrice esecutiva Lorna Hajdini di abusi sessuali, minacce e commenti razzisti. Secondo quanto rivelato dal New York Times, era un tentativo disperato di evitare il processo che è poi è finito sui media di tutto il mondo. La controproposta. Stando alla ricostruzione dei media americani, nonostante la cifra considerevole messa sul piatto, Rana avrebbe rifiutato la transazione chiedendo una somma più alta. Si è arrivati così alla pubblicazione di dettagli definiti "lurid" (torbidi) nelle aule di tribunale di New York.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Drogato e violentato dalla mia capa”. Lo scandalo che scuote JP Morgan: 1 milione di euro per comprare il silenzio del manager

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