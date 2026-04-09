Maurizio Battista denunciato per stalking il comico risponde Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito | i video che lo inguaiano

Il comico Maurizio Battista si trova al centro di un procedimento legale dopo essere stato denunciato dall’ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. La vicenda si arricchisce di video che, secondo le accuse, lo coinvolgerebbero in comportamenti indesiderati e diffamatori. La questione si lega anche alla scomparsa di un milione di euro, con i dettagli ancora sotto indagine.

Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. I legali di Censi chiedono anche una misura interdittiva a carico dell’artista romano, dopo una serie di filmati pubblicati sui profili social da Battista in cui – senza mai nominare l’ex impresario, ma facendo riferimento a uno «sciacallo» – accusa Censi di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Anche il comico – scrive l’ Ansa – avrebbe presentato una denuncia contro il suo ex manager. Cosa c’è nella denuncia contro il comico Battista. Nella denuncia, redatta dall’avvocato Pietro Nicotera, viene ricostruita la vicenda iniziata nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Open.online

Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

Leggi anche: Maurizio Battista truffato, ha perso 1,5 milioni di euro: chi è lo sciacallo

Temi più discussi: La storia di Maurizio Battista: dal rapporto complicato con i figli alla truffa milionaria; Da noi... a ruota libera, domenica 5 aprile: gli ospiti di oggi; Maurizio Battista | 1,5 milioni rubati e la fine di una fiducia; Landis+Gyr EMEA begins a new chapter as a standalone company.

Maurizio Battista denunciato dall'ex impresario per stalking e diffamazioneChiesta anche una misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni video pubblicati dal comico romano sui social in cui, senza mai fare il nome di Censi e riferendosi ad uno sciacallo, accusa l’ex impre ... adnkronos.com

Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerIl comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. ansa.it

Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking e diffamazione dall'ex manager. L'artista lo accusa via social di avergli sottratto un milione di euro #ANSA - facebook.com facebook

Da settimane Maurizio Battista pubblica video in cui parla di “sciacalli e cacciatori”, facendo preoccupare molti fan. Con Filippo Roma siamo andati a incontrarlo per capire cosa sta succedendo #LeIene x.com