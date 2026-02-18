Droga nascosta nelle parti intime | tentativo sventato al carcere

La Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino ha scoperto un tentativo di introdurre droga nascosta nelle parti intime dei detenuti. L’episodio si è verificato ieri, quando gli agenti hanno fermato un uomo sospetto durante i controlli di routine. Durante la perquisizione, è stato trovato un involucro nascosto con sostanze stupefacenti. Il tentativo di passare la droga all’interno del carcere è stato immediatamente bloccato. La scoperta ha evitato che le sostanze entrassero nel penitenziario, mantenendo la sicurezza della struttura.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo tentativo di introduzione di sostanze stupefacent i all'interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, sventato grazie alla prontezza e alla professionalità della Polizia Penitenziaria. L'episodio si è verificato nella mattinata odierna nel settore colloqui dell'istituto penitenziario irpino. Durante i controlli di routine sui familiari ammessi ai colloqui, il personale del Corpo ha individuato un involucro contenente hashish che la convivente di un detenuto aveva occultato nelle parti intime, nel tentativo di eludere le verifiche di sicurezza. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata.